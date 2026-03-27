Wstrząs w Kaliszu. Nie żyje 55-latka, policja zatrzymała 57-latka

2026-03-27 7:47

W czwartek, 26 marca w Kaliszu doszło do wstrząsających zdarzeń. Nie żyje 55-latka, a służby zatrzymały już 57-letniego mężczyznę. Czynności cały czas trwają. Dokładną przyczynę śmierci kobiety wyjaśni sekcja zwłok.

nóż, policja - zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Pixabay.com

Wstrząsające sceny w Kaliszu, nie żyje 55-letnia kobieta

Tragedia rozegrała się w czwartkowy wieczór (26 marca) w mieszkaniu w bloku na kaliskim osiedlu Dobrzec.

- W związku z ujawnieniem w jednym z mieszkań na terenie osiedla Dobrzec w Kaliszu zwłok 55-letniej kobiety, wczoraj do późnych godzin nocnych pod nadzorem prokuratora dyżurnego z prokuratury w Kaliszu wykonywane były na miejscu czynności procesowe, w tym z udziałem ubiegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej, jak również biegłych z zakresu kryminalistyki. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż pomiędzy pokrzywdzoną 55-latką a zatrzymanym w tej sprawie 57-letnim mężczyzną doszło do swego rodzaju nieporozumienia, w trakcie którego kobiecie zadane były uderzenia przy użyciu noża. Te wstępne ustalenia, jak i przyczyny zgonu będą podlegały weryfikacji z uwagi na to, że zadana została w tej sprawie sekcja zwłok - przekazał w rozmowie z Radiem ESKA Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę

Zatrzymany 57-latek trafił do szpitala. Czynności z mężczyzną prowadzone będą po udzieleniu mu potrzebnej pomocy medycznej.

Natomiast niezależnie od tego trwają przesłuchania świadków i zabezpieczanie śladów. Dopiero gdy ten materiał będzie kompletny, śledczy udzielać będą bardziej szczegółowych informacji. Prokurator zlecił już też sekcję zwłok 55-latki, która wskaże dokładną przyczynę śmieci.

Przeczytaj także:
Prawie 180 przypadków pokąsań przez zwierzęta odnotował w minionym roku Sanepid…

Tragiczny pożar domu w Poznaniu! Życia mężczyzny nie udało się uratować:

Tragiczny pożar domu w Poznaniu! Życia mężczyzny nie udało się uratować
Galeria zdjęć 5
Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
