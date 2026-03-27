Wstrząs w Kaliszu. Nie żyje 55-latka, policja zatrzymała 57-latka

Wstrząsające sceny w Kaliszu, nie żyje 55-letnia kobieta

Tragedia rozegrała się w czwartkowy wieczór (26 marca) w mieszkaniu w bloku na kaliskim osiedlu Dobrzec.

- W związku z ujawnieniem w jednym z mieszkań na terenie osiedla Dobrzec w Kaliszu zwłok 55-letniej kobiety, wczoraj do późnych godzin nocnych pod nadzorem prokuratora dyżurnego z prokuratury w Kaliszu wykonywane były na miejscu czynności procesowe, w tym z udziałem ubiegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej, jak również biegłych z zakresu kryminalistyki. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż pomiędzy pokrzywdzoną 55-latką a zatrzymanym w tej sprawie 57-letnim mężczyzną doszło do swego rodzaju nieporozumienia, w trakcie którego kobiecie zadane były uderzenia przy użyciu noża. Te wstępne ustalenia, jak i przyczyny zgonu będą podlegały weryfikacji z uwagi na to, że zadana została w tej sprawie sekcja zwłok - przekazał w rozmowie z Radiem ESKA Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę

Zatrzymany 57-latek trafił do szpitala. Czynności z mężczyzną prowadzone będą po udzieleniu mu potrzebnej pomocy medycznej.

Natomiast niezależnie od tego trwają przesłuchania świadków i zabezpieczanie śladów. Dopiero gdy ten materiał będzie kompletny, śledczy udzielać będą bardziej szczegółowych informacji. Prokurator zlecił już też sekcję zwłok 55-latki, która wskaże dokładną przyczynę śmieci.

Tragiczny pożar domu w Poznaniu! Życia mężczyzny nie udało się uratować:

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru