Historyczny moment dla parafii w Kaliszu

W parafii ewangelicko-augsburskiej w Kaliszu pojawiła się nowa wikariusz. Funkcję tę objęła ks. Adriana Gabryś, która zapisała się w dziejach wielkopolskiego luteranizmu. Duchowna jest pierwszą kobietą w tym regionie, która przyjęła ordynację na urząd prezbitera, czyli księdza.

Ordynacja w Pile. Przełomowe wydarzenie

Wyjątkowa uroczystość miała miejsce 25 kwietnia 2026 roku w pilskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Właśnie tam Adriana Gabryś została ordynowana na urząd prezbitera. Obrzędu dokonał zwierzchnik kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, biskup Jerzy Samiec. W ceremonii wzięli także udział ks. Katarzyna Rudkowska i ks. Waldemar Gabryś.

Kim jest ks. Adriana Gabryś? To żona duchownego

Nowa wikariusz z Kalisza pochodzi z Jastrzębia-Zdroju, ale od lat jej życie toczy się również w Wielkopolsce. Prywatnie jest żoną ks. Waldemara Gabrysia, który administruje parafią ewangelicko-augsburską w Kaliszu. Małżonkowie wspólnie wychowują dwójkę dzieci, ponieważ w tradycji ewangelicko-augsburskiej duchowni mogą mieć rodziny.

Czy kobieta może zostać księdzem? Kościół rzymskokatolicki odmawia

Warto przypomnieć, że kościół rzymskokatolicki nie dopuszcza wyświęcania kobiet na księży. Zgodnie z naukczaniem Watykanu sakrament święceń – obejmujący diakonów, prezbiterów i biskupów – jest zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn.

Takie stanowisko Stolica Apostolska potwierdzała wielokrotnie. Jednym z kluczowych dokumentów jest list apostolski z 1994 roku "Ordinatio Sacerdotalis", w którym Jan Paweł II jasno podkreślił, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom.

Co trzeba wiedzieć o kościele Ewangelicko-Augsburskim?

To największa w Polsce wspólnota luterańska, reprezentująca nurt protestancki. Wywodzi się z XVI wieku i jest efektem reformacji zainicjowanej przez Marcina Lutra, który sprzeciwiał się wielu praktykom Kościoła katolickiego i dążył do głębokiej odnowy chrześcijaństwa.

Główne różnice pomiędzy luteranami a katolikami obejmują:

odrzucenie władzy papieża,

prawo duchownych do zawierania małżeństw,

zgodę na ordynację kobiet na księży,

silne oparcie wiary na tekstach biblijnych,

mniej rozbudowaną liturgię w porównaniu z katolicyzmem.