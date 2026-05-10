Tragiczny poranek w Kaliszu. W rzece znaleziono ciało człowieka

Jagoda Mośpan
2026-05-10 9:32

Tragiczny poranek w centrum Kalisza. W rzece Prośnie, w okolicach Placu Bogusławskiego, znaleziono ciało człowieka. Policja zatrzymała w tej sprawie dwie osoby.

zdjęcie poglądowe

Autor: Wielkopolska Policja/ Facebook

Do zdarzenia doszło dziś rano w okolicach Placu Bogusławskiego w Kaliszu. Około godziny 5:30 służby dostały zgłoszenie, że w Prośnie znajduje się człowiek.

Na miejsce dyżurny straży skierował trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które po dojeździe przystąpiły do podjęcia osoby z wody. Niestety, po wydobyciu osoby na brzeg, ze względu na stan ciała, odstąpiono od udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy - mówi Jakub Pietrzak ze straży pożarnej w Kaliszu.

Ofiarą jest 52-letni mężczyzna. W sprawie zatrzymano już dwie osoby.

Na chwilę obecną policjanci gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie po to, aby wyjaśnić okoliczności i przyczynę śmierci mężczyzny. W związku ze sprawą do wyjaśnienia zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Czynności z ich udziałem będą wykonywane po ich wytrzeźwieniu - dodaje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu.

Ciało 52-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia teraz dokładne okoliczności i przyczynę śmierci mężczyzny.

