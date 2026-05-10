Kalisz stał się stolicą teatru. Rozpoczęły się 66. Kaliskie Spotkania Teatralne

Kalisz znów żyje teatrem. Przez najbliższy tydzień widzowie zobaczą 17 różnorodnych spektakli z teatrów z całej Polski. Podczas inauguracji widzowie mieli okazję obejrzeć „Sceny z życia małżeńskiego” na motywach scenariusza Ingmara Bergmana, reż. Katarzyna Minkowska, z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

Mam nadzieję, że ta liczba wrażeń z każdym dniem będzie rosła i rosła. Stary Teatr, który akurat w sumie dosyć często zaczyna nasz festiwal, z różnych przyczyn, często także technicznych, wysoko zawiesił poprzeczkę. Generalnie mam nadzieję, że udało nam się zaprosić naprawdę fantastyczne przedstawienia – mówi Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

NIEDZIELA 10.05

16:00 „Malexander 2.0” Przemysław Wasilkowski, Rafał Sabara, reż. Rafał Sabara, Stowarzyszenie Wątki Sztuki im. Stanisława i Jerzego Łapińskich, Teatr Powszechnyim. Zygmunta Hübnera (CKiS Studio)

18:00 „Mój syn chodzi, tylko trochę wolniej” Ivor Martinić, reż. Iwona Kempa, Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie (CKiS)

20:00 „Śmierć i dziewczyna” Ariel Dorfman, reż. Jarosław Tumidajski, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (Scena Kameralna)

PONIEDZIAŁEK 11.05

17:00 „Matka i dziecko” Jon Fosse, reż. Adam Sajnuk, Teatr WARSawy (Scena Kameralna)

19:00 „Handlarze gumek” Hanoch Levin, reż. Adam Sajnuk, Teatr 6. piętro w Warszawie (Teatrodrom Łódzka)

WTOREK 12.05

17:30 „Mireczek” wg. Aleksandry Zbroji, reż. Krzysztof Popiołek, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie (Scena Kameralna)

19:30 „Pigmalion” Andrzej Błażewicz, Mikita Iłynczyk, reż. Mikita Iłynczyk, Teatr Polski w Poznaniu (Duża Scena)

ŚRODA 13.05

17:00 „Separatka” Joanna Szczepkowska, reż. Joanna Szczepkowska, Teatr Polski w Warszawie, Fundacja Joanny Szczepkowskiej na Rzecz Inicjatyw Artystycznych i Społecznych (Duża Scena)

19:30 „Kofman. Podwójne wiązanie” Janusz Margański, Monika Muskała, reż. Katarzyna Kalwat, Nowy Teatr w Warszawie (Teatrodrom Łódzka)

CZWARTEK 14.05

17:15 „Miło cię było zobaczyć” Bartosz Cwaliński, Stanisław Chludziński, reż. Stanisław Chludziński, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (CKiS Studio)

19:15 „Zaćmienie w dwóch aktach” Pablo Remón, reż. Grzegorz Małecki, Teatr Narodowy w Warszawie (Scena Kameralna)

PIĄTEK 15.0517:00 „Król komedii” Wojciech Ogrodziński, reż. Marta Miłoszewska, Teatr Komedia w Warszawie (CKiS)

18:30 „Uroczystość” Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, reż. Małgorzata Bogajewska, Teatr Ludowy w Krakowie (Duża Scena)

21:30 „Piosenki mojej mamy, czyli w domu bez zmian” Ewa Szumska, opieka reżyserska: Ula Kijak, Teatr Polski w Poznaniu (CKiS Studio)

SOBOTA 16.05

16:00 “Żar” Christopher Hampton wg Sandora Maraiego, reż. Jan Englert, Teatr Polonia w Warszawie (Duża Scena)

18:00 “Ellen Babić” Marius von Mayenburg, reż. Piotr Biedroń, Teatr Nowy w Poznaniu (Scena Kameralna)

20:00 “Żar” Christopher Hampton wg Sandora Maraiego, reż. Jan Englert, Teatr Polonia w Warszawie (Duża Scena)

Ok. 21:35 Ogłoszenie Werdyktu Jury