Wiedzą jak ratować! Na Uniwersytecie Kaliskim odbyły się II Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych w Pierwszej Pomocy ZDJĘCIA

W rywalizacji udział wzięli uczniowie z 14 szkół średnich z Kalisza oraz z regionu. W 5-osobowych zespołach musieli zmierzyć się z praktycznymi zadaniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli pokazać, że potrafią udzielić pomocy osobie, u której doszło do zatrzymania akcji serca, osobie, która podczas prac budowlanych straciła rękę, a także osobie, która ucierpiała w wyniku wypadku na hulajnodze.

Nasze zawody zorganizowane są dla szkół ponadpodstawowych, ale tą wiedzę należy zaszczepić w dzieciach znacznie młodszych – już w szkołach podstawowych, a nawet w przedszkolach należy promować pierwszą pomoc przedmedyczną, a dzieci z tego co obserwujemy mają najwięcej odwagi w tych działaniach. Udzielanie pierwszej pomocy jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Statystyki mówią o tym, że osoby, które mają udzieloną pierwszą pomoc, u których szybciej rozpoczęta jest resuscytacja, mają największą szansę na przeżycie - mówi Tomasz Skrzypczyński, wykładowca Uniwersytetu Kaliskiego na Wydziale Medycznym.

Wyniki II Mistrzostw Szkół Ponadpodstawowych w Pierwszej Pomocy o Puchar Rektora Uniwersytetu Kaliskiego:

I miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie

II miejsce – Technikum św. Józefa w Kaliszu

III miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Mieczysława M. Smorawińskiego w Kaliszu

Nagroda za najlepszą przyśpiewkę trafiła do kibiców Technikum św. Józefa w Kaliszu.

W mistrzostwach wzięły udział 5-osobowe drużyny z 14 szkół:

• Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu

• Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego" w Kaliszu

• Technikum św. Józefa w Kaliszu

• I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu

• Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

• I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie

• III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

• IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu

• Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Mieczysława M. Smorawińskiego w Kaliszu

• Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

• V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu

• II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu• Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu