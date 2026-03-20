Taneczne powitanie wiosny w Kaliszu. Walc Barbary z filmu „Noce i Dnie” wybrzmiał w sercu miasta ZDJĘCIA

Kaliszanie tanecznym krokiem przywitali wiosnę. Na płycie Głównego Rynku zatańczyli walca Barbary z filmu „Noce i Dnie”. Wcześniej odbyła się jeszcze krótka lekcja tańca. Wydarzenie zorganizowało Miasto Kalisz wraz z Powiatem Kaliskim i Sieraszewski Dance Studio. Słynny utwór z "Nocy i Dni" zaśpiewała Halina Młynkova.

- Bardzo nam się podobało. Jesteśmy bardzo zadowoleni. - Fajnie. Umiemy tańczyć i zatańczyliśmy. Mówili nam uczestnicy.

Walca zatańczyli nie tylko Kaliszanie, ale również goście. Wśród nich Lilianna, która na dzisiejsze wydarzenie przyjechała z Warszawy.

Zawsze jak tańczymy walca w Kaliszu, wychodzi słońce, tak jak dzisiaj. I tak się zdarzyło, że w moim życiu stały się bardzo ważne "Noce i Dnie". Właściwie od okresu liceum miałam takiego swojego Józefa Tolibowskiego, który po nenufary co prawda do stawu nie wchodził, ale można powiedzieć, że byłam jakoś tam nieszczęśliwie zakochana. Akurat to się zbiegło z przygotowywaniem prezentacji maturalnej, więc też koleżanki żartowały, że taka ze mnie Barbara, że jestem tak w tych nocach i dniach zatopiona, że jeszcze tylko mi Bogumiła brakuje. No i ten walc ze mną został, została Maria Dąbrowska, zostały "Noce i Dnie", które też miały wpływ na to, że jestem w tym miejscu życia, w którym jestem - mówi Lilianna Lewandowska.

Na scenie na Głównym Rynku wystąpił również chór „Kopernik” z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu pod kierunkiem Marii Szczap, Orkiestra Dęta w Liskowie – Powiatowa Orkiestra Dęta roku 2026 wraz z mażoretkami „Ekspresja” Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.