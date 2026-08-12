Przed nami pierwsze dożynki miejsko-powiatowe w Kaliszu

Uważam, że po 25 latach, które minęły niedawno od włączenia sołectw do Kalisza myślę, że warto pokazać, że osoby, które na co dzień zajmują się rolnictwem, produkcją rolną i hodowlą, są również obecne wśród nas. Myślę, że mamy czym się pochwalić. Chciałbym podziękować Starostwu Powiatowemu za to, że włączyło się w organizację i zostało partnerem dożynek. Myślę, że pokażemy po raz kolejny, że z powiatem kaliskim stanowimy jeden organizm, potrafimy współpracować na co dzień, ale potrafimy również wspólnie świętować – mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.