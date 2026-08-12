20-metrowy żuraw przewrócił się na zaparkowane auta. Groza o poranku

Wypadek na Wzgórzach Kalisza. Dźwig budowlany zniszczył samochody

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie budowy jednego z bloków na osiedlu Wzgórza Kalisza w środę, 12 sierpnia o poranku. Z relacji służb wynika, że ogromny, mierzący dwadzieścia metrów dźwig nagle stracił stabilność, zaczął się mocno chwiać, a następnie runął wprost na pozostawione nieopodal samochody. Jak poinformował dziennikarzy mł. kpt. Jakub Pietrzak, pełniący funkcję oficera prasowego kaliskiej straży pożarnej, w wyniku upadku potężnej maszyny uszkodzonych zostało kilka pojazdów, ale na szczęście nie odnotowano żadnych osób poszkodowanych. Uderzenie sprzętu budowlanego było tak potężne, że jedno z zaparkowanych aut pod wpływem ogromnej siły przewróciło się na bok. Wiadomo również, że zniszczony żuraw funkcjonował w trybie w pełni automatycznym i na szczycie jego wieży nie pracował żaden człowiek.

Najważniejszą informacją z miejsca zdarzenia pozostaje fakt, że w tym groźnym incydencie nikt nie odniósł obrażeń. Sprawą tej niespodziewanej katastrofy budowlanej zajmą się teraz śledczy, których zadaniem będzie szczegółowe wyjaśnienie wszystkich przyczyn i okoliczności upadku wielkiej maszyny. Opublikowane w naszym artykule fotografie doskonale obrazują, z jak potężnym zagrożeniem mieliśmy do czynienia tuż obok powstających budynków.

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