Miód w roli głównej. Przed nami XV Kaliskie Miodobranie

To będzie bardzo słodka impreza w samym centrum miasta. 30 sierpnia na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się XV Kaliskie Miodobranie. Wstęp wolny.

Autor: Pixabay/ Pixabay.com zdj. poglądowe