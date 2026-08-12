Miód w roli głównej. Przed nami XV Kaliskie Miodobranie

Marta Rajewska
2026-08-12 11:15

To będzie bardzo słodka impreza w samym centrum miasta. 30 sierpnia na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się XV Kaliskie Miodobranie. Wstęp wolny.

Miód
Autor: Pixabay/ Pixabay.com zdj. poglądowe

Kaliskie Miodobranie to świetna okazja do tego, by wziąć udział w tradycyjnych targach miodu i produktów pszczelich oraz zgłębić tajniki apiterapii i korzyści zdrowotnych płynących z miodu.

Naprawdę warto się wybrać. Będzie mnóstwo stoisk z miodem, z produktami pszczelimi, z rękodziełem. Będą także atrakcje dla najmłodszych m.in. dmuchańce. Przyjdźcie i zobaczcie sami – mówi nam Krzysztof Witwicki, Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej i Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Wydarzenie potrwa od 11.00 do 17.00. Poleca Radio Eska.

Polecany artykuł:

Kalisz. To było bardzo słodkie święto! Za nami Wielkopolski Dzień Pszczół ZDJĘC…