Miód w roli głównej. Przed nami XV Kaliskie Miodobranie

Kaliskie Miodobranie to świetna okazja do tego, by wziąć udział w tradycyjnych targach miodu i produktów pszczelich oraz zgłębić tajniki apiterapii i korzyści zdrowotnych płynących z miodu.
Naprawdę warto się wybrać. Będzie mnóstwo stoisk z miodem, z produktami pszczelimi, z rękodziełem. Będą także atrakcje dla najmłodszych m.in. dmuchańce. Przyjdźcie i zobaczcie sami – mówi nam Krzysztof Witwicki, Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej i Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Wydarzenie potrwa od 11.00 do 17.00. Poleca Radio Eska.