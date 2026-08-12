Kalisz. Wypadek na terenie budowy na Wzgórzach Kalisza. Runął blisko 20-metrowy żuraw budowlany

Marta Rajewska
2026-08-12 10:00

Wypadek na terenie budowy przy ul. Owsianej w Kaliszu. Przewrócił się blisko 20-metrowy żuraw budowlany. Uszkodzonych zostało kilka pojazdów.

Kalisz. Wypadek na terenie budowy na Wzgórzach Kalisza. Runął blisko 20-metrowy żuraw budowlany
Autor: KM PSP w Kaliszu/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w środę, 12 sierpnia około godziny 09.00. Na Wzgórzach Kalisza runął żuraw budowlany. 

Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że na budowie budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ulicy Owsianej doszło do przewrócenia około 20-metrowego żurawia budowlanego. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia kilku pojazdów, jednak nikomu nic się nie stało – mówi nam mł. kpt. Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków.

Na miejscu działają strażacy i policja.

Kalisz. Wypadek na terenie budowy na Wzgórzach Kalisza. Runął blisko 20-metrowy żuraw budowlany
Autor: KM PSP w Kaliszu/ Materiały prasowe
Kalisz. Wypadek na terenie budowy na Wzgórzach Kalisza. Runął blisko 20-metrowy żuraw budowlany
Autor: KM PSP w Kaliszu/ Materiały prasowe

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