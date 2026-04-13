Powiat kaliski. Mażoretki z gminy Ceków- Kolonia najlepsze w Polsce!

Marta Rajewska
2026-04-13 8:50

Sukces mażoretek z gminy Ceków – Kolonia w powiecie kaliskim. Mażoretki Szach-Mat Kamień są najlepsze w Polsce! Na Mistrzostwach Polski w Chmielowie wywalczyły podium w kilku kategoriach. Teraz będą walczyć na Mistrzostwach Europy.

Autor: Mażoretki Szach-Mat Kamień/ Facebook

Ostatnie miesiące były bardzo intensywne, ale opłacało się. Mażoretki z gminy Ceków-Kolonia zaprezentowały się znakomicie. W każdej z kategorii, w których brały udział zgarniały pierwsze lub drugie miejsce:

-Baton klasyczny trio juniorki 1 miejsce

-Scena baton klasyczny juniorki 1 miejsce 

-Mini formacja baton modern juniorki 1 miejsce

-Buława tradycyjna solo junior 1miejsce

-Baton klasyczny Duo 2 miejsce

-Solo baton modern kadetki 2 miejsce

Aż takiego sukcesu się nie spodziewałyśmy. Jesteśmy bardzo dumne – mówi Karolina Łusiaczyk, prowadząca mażoretki.

Grupę mażoretek reaktywowano 5 lat temu. Na zawody pojechało 14 dziewczyn. Każda z nich wróciła z medalami. 

Jestem dumny. Bardzo dumny. Tworzycie piękne chwile. A będzie jeszcze piękniej – dodaje Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków-Kolonia.

Teraz przed dziewczynami przygotowania do Mistrzostw Europy, które prawdopodobnie odbędą się w sierpniu. 

