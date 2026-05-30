Kalisz. Zderzenie samochodu z motocyklem. Jedna osoba poszkodowana

Do zdarzenia doszło na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu. Zderzyły się tam samochód osobowy i motocykl. Poszkodowany został kierowca jednośladu.

Na miejsce skierowano straż pożarną, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Jak informują strażacy, po przyjeździe służb konieczna była resuscytacja krążeniowo-oddechowa motocyklisty. Ratownikom udało się przywrócić jego funkcje życiowe. Następnie mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Na miejscu, oprócz trzech zastępów straży pożarnej, pracuje również policja oraz państwowe ratownictwo medyczne - mówi Jakub Pietrzak ze straży pożarnej w Kaliszu.

Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami w tej części miasta.