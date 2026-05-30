Kalisz. Zderzenie samochodu z motocyklem. Jedna osoba poszkodowana

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-05-30 13:28

Jedna osoba poszkodowana po wypadku, do którego doszło dziś na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Kierowca jednośladu trafił do szpitala.

KM PSP Kalisz

i

Autor: KM PSP Kalisz/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu. Zderzyły się tam samochód osobowy i motocykl. Poszkodowany został kierowca jednośladu.

Na miejsce skierowano straż pożarną, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Jak informują strażacy, po przyjeździe służb konieczna była resuscytacja krążeniowo-oddechowa motocyklisty. Ratownikom udało się przywrócić jego funkcje życiowe. Następnie mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Trwają działania ratowniczo-gaśnicze związane z wypadkiem drogowym w Kaliszu na ulicy Wrocławskiej, gdzie doszło do zderzenia pojazdu osobowego z motocyklem. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany został kierowca jednośladu. W miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. Na miejscu, oprócz trzech zastępów straży pożarnej, pracuje również policja oraz państwowe ratownictwo medyczne - mówi Jakub Pietrzak ze straży pożarnej w Kaliszu.

Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami w tej części miasta.

Przeczytaj także:
Powiat kaliski. Wójt spadł z wysokości. W akcji LPR
Quiz. Kultowe bajki PRL. Jak dużo z nich pamiętasz?
Pytanie 1 z 11
Jak nazywa się pies, który w PRL-u razem z innymi zwierzętami przeżywał różne przygody?