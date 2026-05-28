Kontrola zamieniła się w koszmar! Wójt wpadł przez dziurę w stropie i trafił do szpitala

Jak udało się nam ustalić, to niebezpieczne zdarzenie miało miejsce krótko po godzinie 9.00. Włodarz gminy sprawdzał postępy trwających prac remontowych na terenie dawnej szkoły w Aleksandrii i nagle uległ wypadkowi.

Edyta Marciniak z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przekazała, że 61-letni mężczyzna runął w dół z wysokości pierwszego piętra i upadł prosto na piaszczyste podłoże.

Został przetransportowany do szpitala w Koninie. Na chwilę obecną ustalamy okoliczności zdarzenia – mówi policjantka w udzielonym dziennikarzom komunikacie.

Obrażenia wójta nie są jeszcze znane, jednak cała sytuacja wyglądała wyjątkowo dramatycznie. Do akcji ratunkowej natychmiast zadysponowano strażaków zawodowych, ochotników z pobliskich jednostek oraz załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.