Kontrola zamieniła się w koszmar! Wójt wpadł przez dziurę w stropie i trafił do szpitala

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-05-28 13:52

W czwartek, 28 maja doszło do bardzo groźnego zdarzenia w podkaliskiej Aleksandrii. Wójt gminy Brzeziny wizytował remontowany budynek dawnej szkoły i niespodziewanie wpadł do środka przez otwór w stropie. Samorządowiec trafił pod opiekę lekarzy.

Ambulans

i

Autor: Pixabay.com Karetka pogotowia

Jak udało się nam ustalić, to niebezpieczne zdarzenie miało miejsce krótko po godzinie 9.00. Włodarz gminy sprawdzał postępy trwających prac remontowych na terenie dawnej szkoły w Aleksandrii i nagle uległ wypadkowi.

Edyta Marciniak z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przekazała, że 61-letni mężczyzna runął w dół z wysokości pierwszego piętra i upadł prosto na piaszczyste podłoże.

Został przetransportowany do szpitala w Koninie. Na chwilę obecną ustalamy okoliczności zdarzenia – mówi policjantka w udzielonym dziennikarzom komunikacie.

Obrażenia wójta nie są jeszcze znane, jednak cała sytuacja wyglądała wyjątkowo dramatycznie. Do akcji ratunkowej natychmiast zadysponowano strażaków zawodowych, ochotników z pobliskich jednostek oraz załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Polecany artykuł:

Ratownicy przyjęli poród w mieszkaniu! Tadeusz urodził się w wyjątkowym dniu
Wypadek pociągu w Garbatce