Tragiczny wypadek w Zbiersku-Kolonii. Nie żyje młody kierowca

Do zdarzenia doszło w piątek, 29 maja. Po godzinie 10.00 Straż Pożarna w Kaliszu otrzymała zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze powiatowej w miejscowości Zbiersk - Kolonia w podkaliskiej gminie Stawiszyn.

Na miejscu zdarzenia ratownicy potwierdzili, iż doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba – mówi Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków.

Na miejsce dyżurny straży skierował łącznie cztery zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyczyny wypadku ustala policja. Droga w tym miejscu jest zablokowana.