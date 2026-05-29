Tragiczny wypadek w Zbiersku-Kolonii. Nie żyje młody kierowca

Marta Rajewska
2026-05-29 12:12

Tragiczny wypadek w miejscowości Zbiersk-Kolonia w powiecie kaliskim. Samochód osobowy uderzył w drzewo. 19-letni kierowca zginął na miejscu.

Tragiczny wypadek w Zbiersku-Kolonii. Nie żyje młody kierowca

i

Autor: KM PSP w Kaliszu/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w piątek, 29 maja. Po godzinie 10.00 Straż Pożarna w Kaliszu otrzymała zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze powiatowej w miejscowości Zbiersk - Kolonia w podkaliskiej gminie Stawiszyn.

Na miejscu zdarzenia ratownicy potwierdzili, iż doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba – mówi Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków.

Na miejsce dyżurny straży skierował łącznie cztery zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyczyny wypadku ustala policja. Droga w tym miejscu jest zablokowana.

Polecany artykuł:

Kalisz. Zadał 17 ciosów nożem. Koniec śledztwa ws. zabójstwa 53-latki