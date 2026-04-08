Kalisz. Przed nami 32. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy organizowane przez Oddział Rejonowy PCK

Mistrzostwa odbędą się 14 kwietnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Rzemieślniczej w Kaliszu. Skierowane są do uczniów szkół średnich z Kalisza i regionu. Każdą szkołę reprezentuje jedna drużyna składająca się z pięciu uczestników.
Uczestnicy mierzą się z realistycznymi scenkami wymagającymi oceny sytuacji i właściwego działania. Dodatkowo przeprowadzany jest test wiedzy teoretycznej, oceniana jest poprawność udzielanej pomocy, współpraca w zespole oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa. Udział w Mistrzostwach Pieszej Pomocy daje młodym uczniom przede wszystkim praktyczne umiejętności ratowania życia oraz pewność siebie w sytuacjach zagrożenia – mówi Aleksandra Wysocka z PCK w Kaliszu.
Początek zmagań we wtorek, 14 kwietnia o 09.00.