Kalisz. Przed nami 32. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy organizowane przez Oddział Rejonowy PCK

Marta Rajewska
2026-04-08 15:15

Będą sprawdzać swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. W Kaliszu już po raz 32. odbędą się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które organizuje Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu.

Pierwsza Pomoc

Autor: mraj/ Archiwum prywatne

Mistrzostwa odbędą się 14 kwietnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Rzemieślniczej w Kaliszu. Skierowane są do uczniów szkół średnich z Kalisza i regionu. Każdą szkołę reprezentuje jedna drużyna składająca się z pięciu uczestników.

Uczestnicy mierzą się z realistycznymi scenkami wymagającymi oceny sytuacji i właściwego działania. Dodatkowo przeprowadzany jest test wiedzy teoretycznej, oceniana jest poprawność udzielanej pomocy, współpraca w zespole oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa. Udział w Mistrzostwach Pieszej Pomocy daje młodym uczniom przede wszystkim praktyczne umiejętności ratowania życia oraz pewność siebie w sytuacjach zagrożenia – mówi Aleksandra Wysocka z PCK w Kaliszu.

Początek zmagań we wtorek, 14 kwietnia o 09.00.

