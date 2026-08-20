Kaliszanie na podium Mistrzostw Polski Cyklistów

2026-08-20 9:50

Magdalena i Jacek Garncarek z sukcesami na Torze Poznań! Zostali Mistrzami Polski – w jeździe indywidualnej na czas oraz w jeździe parami podczas Mistrzostw Polski Amatorów, Masters i Cyklosport w kolarstwie szosowym.

Cykliści stojący na podium podczas ceremonii wręczenia medali. O sukcesach kaliszan przeczytasz na Eska Kalisz.
Autor: Magdalena Garncarek/ Archiwum prywatne

Pasja przekuta w złoto! I to dosłownie.

Kaliszanie Magdalena i Jacek Garncarek świetnie spisali się podczas rozgrywanych w Poznaniu Mistrzostw Polski Cyklistów zorganizowanych przez Poznańskie Towarzystwo Cyklistów. Były to Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym w kategoriach masters, amator i tandemy, obejmujące jazdę na czas i jazdę parami. I właśnie w jeździe indywidualnej na czas Jacek zdobył złoto, a razem państwo Garncarek wjechali na najwyższe podium w jeździe parami.

To efekt ogromnej pracy, wielu godzin treningów, przygotowań i konsekwencji. I dziś możemy powiedzieć: było warto! - mówi nam  Magdalena Garncarek. - A warunki były ekstremalne - bo pierwszego dnia niemal afrykański upał, a drugiego deszcz i 19 stopni. Ale się udało. Pełen szacunek dla wszystkich zawodników, którzy w tak trudnych warunkach stanęli na starcie i walczyli do końca. 

Sami trenujemy, startujemy, testujemy sprzęt i wiemy, ile pracy oraz jak wiele detali składa się na wynik.

To nie pierwszy triumf Kaliszan, na swoim koncie mają już także inne zwycięstwa, m.in. podczas Enea Triathlon Bydgoszcz 2026, o czym pisaliśmy TUTAJ

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