Kaliszanie na podium Mistrzostw Polski Cyklistów

To efekt ogromnej pracy, wielu godzin treningów, przygotowań i konsekwencji. I dziś możemy powiedzieć: było warto! - mówi nam Magdalena Garncarek. - A warunki były ekstremalne - bo pierwszego dnia niemal afrykański upał, a drugiego deszcz i 19 stopni. Ale się udało. Pełen szacunek dla wszystkich zawodników, którzy w tak trudnych warunkach stanęli na starcie i walczyli do końca.

Sami trenujemy, startujemy, testujemy sprzęt i wiemy, ile pracy oraz jak wiele detali składa się na wynik.