Kalisz stanie się stolicą koszykówki! Przed nami 20. Kaliski Streetball

Marta Rajewska
2026-08-19 13:35

Już po raz 20. Kalisz stanie się stolicą koszykówki ulicznej. Przed nami Kaliski Streetball. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 21 do 23 sierpnia na Polach Marsowych.

Koszykówka będzie rządzić w Kaliszu. Przed nami 20. Kaliski Streetball
Autor: Marta Rajewska/ Archiwum prywatne

To już 20 lat koszykówki ulicznej w Kaliszu! Turniej z roku na rok cieszy cię ogromnym zainteresowaniem. Do Kalisza przyjeżdżają zawodnicy nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Warto się wybrać na Pola Marsowe i pokibicować koszykarzom.

Trudno mi to uwierzyć, ale dwudziestolecie już w piątek. Rozrosło się to pięknie z jednodniowej imprezy. Wtedy chyba było 17 drużyn. W ten weekend będzie ich  co najmniej około 160 i to z wielu krajów świata. Jesteśmy marką tutaj naprawdę bez jakiejś tam fałszywej skromności znaną w koszykarskim świecie – mówi Jarosław Jasiukiewicz, organizator imprezy.

Kaliski Streetball
Autor: Organizatorzy / Facebook

Wydarzenie poleca Radio Eska. 

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