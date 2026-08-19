Kalisz stanie się stolicą koszykówki! Przed nami 20. Kaliski Streetball

To już 20 lat koszykówki ulicznej w Kaliszu! Turniej z roku na rok cieszy cię ogromnym zainteresowaniem. Do Kalisza przyjeżdżają zawodnicy nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Warto się wybrać na Pola Marsowe i pokibicować koszykarzom.
Trudno mi to uwierzyć, ale dwudziestolecie już w piątek. Rozrosło się to pięknie z jednodniowej imprezy. Wtedy chyba było 17 drużyn. W ten weekend będzie ich co najmniej około 160 i to z wielu krajów świata. Jesteśmy marką tutaj naprawdę bez jakiejś tam fałszywej skromności znaną w koszykarskim świecie – mówi Jarosław Jasiukiewicz, organizator imprezy.
Wydarzenie poleca Radio Eska.
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