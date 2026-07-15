Kaliszanki na podium Enea Triathlon Bydgoszcz 2026

Trzy kaliszanki – Magdalena Garncarek, Magdalena Kuźniacka i Ewelina Kurzobrocka-Pipia – podczas Enea Triathlon Bydgoszcz 2026 wywalczyły - jako sztafeta 2. miejsce na dystansie 1/8 triathlonu. Podium cieszy tym bardziej, że bydgoskie zmagania to jedne z największych zawodów triathlonowych w Polsce.

W tym roku na trasie rywalizowało ponad 5 tysięcy osób, w tym 82 sztafety. Walka o zwycięstwo trwała do ostatnich metrów, a o pierwszym miejscu decydowały sekundy.

Każda z z nas odpowiadała za swoją najmocniejszą dyscyplinę. Magdalena Kuźniacka znakomicie otworzyła rywalizację w pływaniu, Ewelina Kurzobrocka-Pipia świetnie pobiegła, a ja mocnym występem na rowerze dopełniłam całości. To nie tylko srebrny medal. To dowód na to, że kobiety potrafią wzajemnie się wspierać, motywować i wspólnie realizować ambitne cele. Każda z nas na co dzień inspiruje innych do aktywności fizycznej, dlatego ten sukces ma dla nas wyjątkowe znaczenie – mówi Magdalena Garncarek.

Zawodniczki zgodnie przyznają, że wynik jest efektem wielu miesięcy treningów, konsekwencji oraz pasji do sportu.

- To też promocja Kalisza i dowód na to, że w tym mieście nie brakuje kobiet, które swoją energią, zaangażowaniem i sportową postawą zachęcają kolejne osoby do aktywnego stylu życia - dodaje Magdalena Garncarek.

Za: GARNCAREK MEDIA.