Audi potrąciło pieszą w Oszczeklinie. Kobieta zginęła na miejscu

Do wypadku doszło 15 sierpnia 2026 roku około godziny 20:36 w Oszczeklinie. Według wstępnych ustaleń kierowca Audi A6 potrącił kobietę, która szła prawidłową stroną jezdni. Piesza zginęła na miejscu wskutek odniesionych obrażeń. Kierowca odjechał i nie udzielił jej pomocy.

Policjanci z Kalisza zatrzymali 38-letniego kierowcę Audi A6

Policjanci pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu ustalili, kto siedział za kierownicą Audi A6. Zatrzymali 38-letniego obywatela Ukrainy. Ma odpowiedzieć za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i oddalenie się z miejsca zdarzenia. Chodzi o czyn z art. 177 paragraf 2 Kodeksu karnego.

Po wypadku miała ukrywać kierowcę i zacierać ślady uszkodzeń auta

Śledczy ustalili też kobietę, która po wypadku miała pomagać mężczyźnie uniknąć odpowiedzialności karnej. Według policji ukrywała 38-latka i podejmowała działania, które miały zatrzeć ślady uszkodzeń pojazdu. Policja wskazuje w tej sprawie na art. 239 Kodeksu karnego.

Prokuratura nadzoruje śledztwo. O dalszym losie 38-latka zdecyduje sąd

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje sąd.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI