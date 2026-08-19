Policja ustaliła sprawcę śmiertelnego wypadku. Zatrzymano też kobietę pomagającą w ukrywaniu śladów

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-19 13:40

Po śmiertelnym potrąceniu pieszej w Oszczeklinie kierowca Audi A6 uciekł z miejsca wypadku. Policjanci z Kalisza ustalili, że za kierownicą siedział 38-letni obywatel Ukrainy. Zatrzymali też kobietę, która według śledczych ukrywała mężczyznę i pomagała zacierać ślady na aucie. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury, a o dalszym losie podejrzanego zdecyduje sąd.

Dłonie policjanta zakładającego kajdanki na ręce zatrzymanego mężczyzny. O wypadku w Oszczeklinie przeczytasz na Eska.
Autor: Pro/ Canva.com

Audi potrąciło pieszą w Oszczeklinie. Kobieta zginęła na miejscu

Do wypadku doszło 15 sierpnia 2026 roku około godziny 20:36 w Oszczeklinie. Według wstępnych ustaleń kierowca Audi A6 potrącił kobietę, która szła prawidłową stroną jezdni. Piesza zginęła na miejscu wskutek odniesionych obrażeń. Kierowca odjechał i nie udzielił jej pomocy.

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Policjanci z Kalisza zatrzymali 38-letniego kierowcę Audi A6

Policjanci pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu ustalili, kto siedział za kierownicą Audi A6. Zatrzymali 38-letniego obywatela Ukrainy. Ma odpowiedzieć za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i oddalenie się z miejsca zdarzenia. Chodzi o czyn z art. 177 paragraf 2 Kodeksu karnego.

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Po wypadku miała ukrywać kierowcę i zacierać ślady uszkodzeń auta

Śledczy ustalili też kobietę, która po wypadku miała pomagać mężczyźnie uniknąć odpowiedzialności karnej. Według policji ukrywała 38-latka i podejmowała działania, które miały zatrzeć ślady uszkodzeń pojazdu. Policja wskazuje w tej sprawie na art. 239 Kodeksu karnego.

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Prokuratura nadzoruje śledztwo. O dalszym losie 38-latka zdecyduje sąd

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje sąd.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

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