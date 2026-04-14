Kalisz. Uczennice z Ekonomika napisały książkę o kaliskim „sprawiedliwym”

„Edmund Łuczak. Opowieść o odwadze” to książka, którą stworzyły trzy uczennice z Ekonomika: Paulina Przybyłek, Julia Olejniczak oraz Maria Szczupak. Ich opiekunką jest Izabella Galuba-Bryja.

Absolutnie to nie jest jednorazowe doświadczenie. To doświadczenie na całe życie. Myślę, że przekonałyśmy się o tym jak należy organizować pracę i przede wszystkim przekonałyśmy się o tym jak cudowne osoby nas otaczają, ile mamy od nich wsparcia – mówi Paulina Przybyłek.

Dziewczyny przedstawiły w książce postać Edmunda Łuczaka – lekarza, który uratował życie żydowskiej dziewczynce.

W Edmundzie Łuczaku ujęło nas to jak aktywny społecznie był ten człowiek, jak bardzo potrafił poświęcać siebie w myśl swoich idei, które mu przyświecały – dodaje Julia Olejniczak.

Prace nad książką trwały kilkanaście miesięcy. I w końcu się udało.

Źródeł szukałyśmy w archiwach, w instytucie Yad Vashem, Żydowskim Instytucie Historycznym a także czerpałyśmy z rozmów z bliskimi – mówi Maria Szczupak.

Książka ukazała się nakładem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.