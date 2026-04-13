Kalisz. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy kradli kable ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Do kradzieży na czterech stacjach ładujących pojazdy elektryczne, zlokalizowanych na terenie kaliskich marketów, doszło w marcu i kwietniu tego roku. Sprawcy ukradli łącznie siedem przewodów z punktów ładowania. Wartość strat została oszacowana przez pokrzywdzonych na sumę blisko 30 tys. złotych. W trakcie tego postępowania bardzo istotne okazały się zapisy nagrań monitoringu, które prowadzący postępowanie skrupulatnie zabezpieczał m.in. z placówek handlowych, na terenie których doszło do kradzieży.

Na podstawie jednego z nagrań policjantom udało się wytypować pojazd, którym mogli poruszać się sprawcy kradzieży. Dzięki temu niespełna 24 godziny po ostatniej kradzieży, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali na terenie Łodzi 29 i 44-latka, którzy poruszali się tym autem. Podczas przeszukania pojazdu zabezpieczono m.in. oczyszczone z izolacji kable oraz przecinaki. Wszystkie przedmioty trafiły do policyjnego depozytu – informuje podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik kaliskich policjantów.

Zatrzymani mężczyźni na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za cztery kradzieże, do których doszło na terenie Kalisza. Funkcjonariusze analizują materiały spraw dotyczących podobnych zdarzeń, do których doszło na terenie kraju. Jeśli ich informacje się potwierdzą niewykluczone, że mężczyźni usłyszą kolejne zarzuty.