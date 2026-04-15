Kalisz. Przyjaciel młodzieży poszukiwany

Młodzieżowa Rada Miasta Kalisza po raz kolejny ogłosiła konkurs na przyjaciela młodzieży. W tegorocznej edycji nastąpiły pewne zmiany. Poszukiwani są nie tylko nauczyciele, ale również osoby, które prowadzą grupy harcerskie, sportowe, czy kulturalne.

Chcemy tym konkursem pokazać i docenić takie osoby, które dają nam, młodym ludziom, przestrzeń, są naszym wsparciem. Gdzieś tam nas uskrzydlają w tej drodze do dorosłego życia i pokazują nam, że ten nasz głos jest istotny i ważny – mówi nam Barbara Skopińska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 maja. Można to zrobić internetowo lub dostarczyć osobiście do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej.

Należy konkretnie powiedzieć o inicjatywach, które ten przyjaciel młodzieży wspiera, które tworzy, w jaki sposób jego działania są dla nas ważne. Później zbiera się komisja. W tej komisji, to również zmiana, będą zasiadali uczniowie szkół średnich i wyższych z Kalisza, dlatego że ta komisja w stu procentach będzie właśnie powołana z młodych ludzi, dlatego że jest to przyjaciel młodzieży. Jest to tytuł nadawany przez nas właśnie młodych – dodaje Barbara Skopińska.

Przyjaciela młodzieży poznamy 24 czerwca podczas uroczystej gali.