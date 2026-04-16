Dziczyzna króluje w Kaliszu! Kucharze walczą o tytuł Mistrza Polski

Potrawy z dzika, czy z królika. Do tego pokazy kulinarne. W Kaliszu odbywają się Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie.

Są dwa główne zadania, jak to my nazywamy tematy. Jeden to jest królik właśnie w całości z podrobami. W całości dlatego, żeby startujący kucharze pokazali umiejętność wykorzystania całej tuszki, żeby z niego się nic nie marnowało. Drugim obowiązkowym tematem jest schab z dzika z kością. To też jest taki produkt, który wraca na stoły po okresie, kiedy w Polsce był problem ASF. Chcemy pokazać, że jest dostępny – mówi Adam Chrząstowski, przewodniczący jury.

O tytuł Mistrza Polski w Dziczyźnie walczy 6 drużyn dwuosobowych.

Bardzo wysoki poziom. Mieliśmy problem z wybraniem uczestników. W preeliminacjach zgłosiło się ponad dwa razy więcej tych osób i poziom był bardzo wyrównany oraz bardzo wysoki – dodaje Tomasz Tarnawski, prezes firmy Las Kalisz.

Pomysły na przygotowanie dziczyzny są różne. Warto pamiętać o najważniejszych zasadach podczas przyrządzania.

Najważniejsza jest struktura mięsa. Żeby go nie, nie zniszczyć, żeby nie zniszczyć tego wspaniałego aromatu i tego delikatnego smaku oraz delikatnego elementu, który tak jak schab z dzika, jest elementem obowiązkowym na konkursie. Krótko mówiąc nie przepiec go, czyli trzymać krócej niż dłużej, niższą temperaturę niż za wysoką albo w krótkim czasie. To oczywiście wymaga i treningu, i wiedzy, bo to zależy z czym go się zrobi, czy on jest w otulinie jakiegoś musu, czy jest w otulinie boczku – tłumaczy Karol Okrasa, kucharz.

Konkurs trwa dziś (16.04) do godziny 15.00. O 16.00 odbędzie się pokaz kulinarny przygotowany przez Karola Okrasę. Wstęp wolny.