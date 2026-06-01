Kalisz. Przed nami 33. La Strada. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych [PROGRAM]

33. La Strada w Kaliszu odbędzie się pod hasłem „Wcielenia i kreacje”. W tym roku Kalisz wypełni się energią artystów z Polski, Włoch, Francji, Maroka, Turcji, Ukrainy, Austrii, Kirgistanu, Kraju Basków, Chorwacji i Czech.

Postawiliśmy na ciekawe inscenizacje, na niesamowite pomysły reżyserskie, na wcielenia i kreacje aktorskie. Na oryginalne muzyczne projekty, inspirującą warstwę wizualną – mówi Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektor artystyczna festiwalu.

Festiwal potrwa od 8 do 14 czerwca, ale główna część odbędzie się od 12 do 14.

Piątek (12.06)

Plac Ratuszowy

godz. 18.00

Studium Animatorów Kultury w Kaliszu & Studnia Taneczna & Goście – „W moim ogródecku”, performance taneczny (20 min)

Poznański Teatr Aktora – „Czarodziejski ołówek”, familijny spektakl lalkowy (60 min)

Plac Ratuszowy / Ulice Kalisza / Park Miejski /Plac CKiS

około godz. 19.45

A3 Teatr – Kolekcjonerzy Wzruszeń (Polska, Włochy, Francja, Maroko, Turcja, Ukraina) – „Danse Macabre”, międzynarodowy spektakl wędrowny

Plac CKiS

około godz. 20.45

Teatr Nikoli – „Kobieta i mężczyzna”, spektakl pantomimy (45 min)

Teatr 3,5 – „Can`t Escape”, widowisko (50 min)

Teatr A – „Exultet”, widowisko z ogniem (45 min)

Gonzo & Teatr Fuzja – „Ćmy”, audiowizualne widowisko muzyczne (50 min)

Sobota (13.06)

Polana przy rzeźbie „Spoczywająca” (Park Miejski)

godz. 16.00

Studium Animatorów Kultury w Kaliszu – „Jak to babcia i dziadek chcieli, by Tadeuszek zjadł obiadek”, familijny spektakl lalkowy (40 min)

Teatr Nemno – warsztaty Teatru Marionetek dla dzieci i „Zgrywka”, familijny spektakl marionetkowy (80 min)

Teatr Pinezka – „Marionetarium Clowna Pinezki”, komediowy spektakl marionetkowy (60 min)

Teatr 3,5 – „Lokomotywą”, komediowy spektakl lalkowy (40 min)

Polana przy rzeźbie „Spoczywająca”/ Park Miejski / Plac CKiS

około godz. 20.00

PARADA LALEK

Teatr 3,5 & Teatr Nemno & Teatr Pinezka & Studium Animatorów Kultury w Kaliszu & Fundacja MISZ-MASZ & Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu & Studio Tańca Na Poziomie & LASTRADOWA Publiczność

Plac CKiS

około godz. 20.30

Studium Animatorów Kultury w Kaliszu – „Barrocum Absurdum, czyli opera bez dachu”, performance teatralno-wokalny (20 min)

Teatr HoM – „Alicja w Krainie Czarów”, baśń mroczna (40 min)

Kraków Street Band i Goście – koncert * folk miejski * blues * jazz * rock (90 min)

Teatr Fuzja – „Aqua Sapiens”, widowisko (50 min)

Teatr Ognia JumpFire – „Władcy ognia”, widowisko z ogniem (25 min)

Niedziela (14.06)

Polana przy rzeźbie „Spoczywająca” (Park Miejski)

godz. 15.30

Krakowski Teatr Stańczyk – „Gąsienica Matylda, co w trawie piszczy?”, kostiumowy spektakl familijny (45 min)

Teatr Fuzja – „Reksio”, kostiumowy spektakl familijny (50 min)

MR & MRS FRANTIC (Polska, Chorwacja) – „”Mr & Mrs Frantic””, interaktywne show cyrkowe (30 min)

Teatr Form Wielu – „Czyja ta walizka”, familijny spektakl lalkowy (40 min)

Juribonke (Austria, Kirgistan, Kraj Basków) – „Złap mnie jeśli potrafisz”, spektakl akrobatyczny z muzyką na żywo (35 min)

Romano D. Franto (Chorwacja) – „Chaplin Show”, spektakl familijny (30 min)

Polana przy rzeźbie „Spoczywająca” / Park Miejski / Plac CKiS

około godz. 20.00

W RYTMIE TANGA

międzynarodowa parada z muzyką na żywo

Kinga Rataj z zespołem, Mr & Mrs Frantic & Teatr Form Wielu & Juribonke & Teatr Fuzja & Teatr Pinezka, LASTRADOWA Publiczność

Plac CKiS

około godz. 20.30

Kinga Rataj z zespołem – „W rytmie tanga”, koncert (60 min)

Wrocławski Teatr Formy – „Proces” wg Franza Kafki, widowisko (60 min)

Teatr Fuzja – „Rojbry 44”, widowisko multimedialne (40 min)

V.O.S.A. Theatre (Czechy) – „Pierwszy krok”, widowisko akrobatyczne z ogniem na finał (35 min)

Wydarzenia towarzyszące

Poniedziałek (08.06)

„Wstęp do LA STRADY – 3 x 3”

Plac Ratuszowy

godz. 18.00

3 x TANIEC

Studio Tańca Na Poziomie – „Pięknie Ci”, performance taneczny

Studium Animatorów Kultury w Kaliszu – „Pieski”, etiuda taneczna i animacje z dziećmi

Studium Animatorów Kultury w Kaliszu – performance/ ilustracja taneczna do fragmentu koncertu „Opera na ulicy” (duże formaty)

3 x WARSZTAT

Strefa Działań Twórczych Uciechowo – wielkoformatowe warsztaty tworzenia masek

Studium Animatorów Kultury w Kaliszu – warsztaty charakteryzacji

Fundacja MISZ-MASZ – warsztaty tworzenia laleczek

3 x MUZYKA

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu – „Opera na ulicy”, koncert

Stowarzyszenie Anima E Corpo – „RETRO – artmuz”, etiuda wokalna

BMB Quintet – „Jazz na ulicy”, koncert na finał

Wtorek (09.06)

WERNISAŻE

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Jola Chowańska-Różańska (Studio Łazienna) – otwarte warsztaty VR” + stanowisko z goglami do zwiedzania wystawy wirtualnej „Obecna”

Reportaż 32. LA STRADA – ŚWIATY – filmowe wspomnienie

Galeria w Holu

godz. 18.00

Karolina Bazan – „Obecna”, wernisaż wystawy fotograficznej i wirtualnej

The Birds Choir – oprawa muzyczna wernisaży

Galeria Centrum

godz. 19.00

Ruslan Kalmykou –„Wiadomości do samego siebie”, wernisaż wystawy artystycznej

Środa (10.06)

Działania Uliczne

Plac przy Młodzieżowym Domu Kultury (ul. Teatralna 3)

godz. 16.00

Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu – „Maskarada – artystyczne interdyscyplinarne działania uliczne”

Czwartek (11.06)

Teatr i Taniec

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Sala Widowiskowa

godz. 18.00

Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu – „Wieczór teatralno-taneczny”

Poniedziałek – Czwartek (08.06 – 11.06)

Ulice Kalisza/ Park Miejski (różne miejsca)

Studium Animatorów Kultury w Kaliszu – „Ulicami miasta”, happeningi z lalkami, maskami i różnymi rekwizytami