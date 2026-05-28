Kalisz. OKP Wieża Ciśnień kończy 40 lat!

Marta Rajewska
2026-05-28 13:27

40 lat minęło jak jeden dzień. Wieża Ciśnień w Kaliszu obchodzi okrągły jubileusz. Z tej okazji zaprasza do wspólnego świętowania.

Autor: OKP Wieża Ciśnień w Kaliszu/ Facebook

W piątek, 29 maja warto zajrzeć do Wieży Ciśnień w Kaliszu, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy, a potem koncert. To wszystko z okazji 40-lecia istnienia placówki.

Na wystawie zatytułowanej „40 lat Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień” cofniemy się do początków działań grupy twórców, pierwszych ich wystaw. Przejrzymy archiwalne zdjęcia, plakaty, katalogi, czy dokumenty – mówi Agnieszka Woźniak, z Wieży Ciśnień.

Po wystawie organizatorzy zapraszają na koncert. Zagrają Jacek Jaguś oraz Hubert Szczęsny. Początek wystawy o 18.30. Natomiast koncert rozpocznie się około 19.30. Wstęp wolny.

