Kalisz. OKP Wieża Ciśnień kończy 40 lat!

W piątek, 29 maja warto zajrzeć do Wieży Ciśnień w Kaliszu, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy, a potem koncert. To wszystko z okazji 40-lecia istnienia placówki.

Na wystawie zatytułowanej „40 lat Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień” cofniemy się do początków działań grupy twórców, pierwszych ich wystaw. Przejrzymy archiwalne zdjęcia, plakaty, katalogi, czy dokumenty – mówi Agnieszka Woźniak, z Wieży Ciśnień.

Po wystawie organizatorzy zapraszają na koncert. Zagrają Jacek Jaguś oraz Hubert Szczęsny. Początek wystawy o 18.30. Natomiast koncert rozpocznie się około 19.30. Wstęp wolny.