Kalisz. Będą nowe mieszkania. Na osiedlu Tyniec rusza budowa

Na osiedlu Tyniec powstanie blok, w którym będą 94 mieszkania dla Kaliszan i osób, które wiążą swoją przyszłość z miastem. Budynek będzie składał się z dwóch segmentów o 5 kondygnacjach. Zostanie wyposażony w windy. Inwestycja obejmuje również budowę hali garażowej na 56 pojazdów, 68 miejsc parkingowych zewnętrznych, a ponadto zagospodarowanie zieleni oraz wykonanie placu zabaw.

Mieszkania powstają w bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Duże osiedle budowane przez prywatnego inwestora sprawiło, że to miejsce bardzo się zmieniło. Tam, gdzie kiedyś były pola, w tej chwili powstaje nowoczesny fragment miasta – mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Inwestycję realizuje, przy wsparciu Miasta, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Zachodni. Mieszkania mają być gotowe pod koniec przyszłego roku.