Powiat kaliski. Wójt spadł z wysokości. W akcji LPR

Do zdarzenia doszło w czwartek, 28 maja około godziny 09.30. W miejscowości Aleksandria – na terenie dawnej szkoły, gdzie obecnie trwają remonty, doszło do wypadku. Mężczyzna spadł z wysokości.

Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże. Podłoże było piaskowe. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie. Na chwilę obecną ustalamy okoliczności zdarzenia – mówi Edyta Marciniak, z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Na miejscu działały 3 zastępy PSP i OSP oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Mam potwierdzenie z Urzędu Gminy, że w miejscowości Aleksandria w miejscu, w którym kiedyś funkcjonowała szkoła, ten obiekt w tej chwili jest remontowany. Pan wójt najprawdopodobniej doglądał tej inwestycji, jak każdy z nas, jako włodarz – mówi Jan Adam Kłysz, starosta kaliski.

Na razie nie wiadomo jakie wójt ma obrażenia. Sprawę wyjaśnia policja, powiadomiona ma być Inspekcja Pracy.