Będzie można się pobawić i przy okazji pomóc! Przed nami 18. edycja akcji MOTOSERCE w Nowych Skalmierzycach

Koncerty, animacje, dmuchane zamki, pokazy służb mundurowych i przede wszystkim zbiórka krwi. W sobotę, 30 maja warto się wybrać do Nowych Skalmierzyc, gdzie już po raz 18. odbędzie się MOTOSERCE. Impreza odbędzie się na Stadionie Miejskim przy ulicy Mostowej. Połączona jest z Gminnym Dniem Dziecka.

Tutaj kierujemy się tym, żeby jak najwięcej zebrać krwi. Dlatego z naszej strony staramy się tę imprezę na tyle rozbudować, żeby zachęcić każdą grupę wiekową do przyjścia, uczestnictwa. Żeby rodzice mogli przyjść ze swoimi pociechami. Dzieci będą miały atrakcje, a rodzice w tym czasie, można powiedzieć, będą ratować czyjeś życie, oddając krew. Dodam, że będą dwa ambulanse do poboru krwi – mówi nam Łukasz Rosiński, jeden z organizatorów imprezy.

W trakcie wydarzenia będzie można wesprzeć małą Hanię Smolarek. Dziewczynka ma wrodzone wady rozwojowe serca, zaburzenia mózgu, zespół Kabuki typu I. Hania wymaga specjalistycznego leczenia, a na to potrzebne są pieniądze.

Chcemy wesprzeć w trakcie imprezy dziecko, które wymaga rehabilitacji bądź operacji. W tym roku na naszą pomoc może liczyć mała Hania - tłumaczy Łukasz Rosiński.

Sobotnią imprezę rozpocznie parada motocykli. Co jeszcze będzie się działo?

Oczywiście będą koncerty, nagrody, loty helikopterem, pokaz strongmana. I z takich nowości, których nie mieliśmy w latach wcześniejszych, będzie profesjonalny pokaz stuntu motocyklowego, który da nam troszeczkę takiej szczypty adrenaliny. Oczywiście będzie bezpiecznie kontrolowany – dodaje Łukasz Rosiński.

Autor: Organizatorzy/ Materiały prasowe

