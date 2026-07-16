Kalisz. O krok od tragedii. Policjanci zatrzymali pijaną kierującą. Kobieta miała ponad 3 promile

Mimo licznych apeli ze strony policji wciąż są osoby, które po wypiciu alkoholu decydują się wsiąść za kierownicę swoich samochodów. Tak było i w tym przypadku. Policjanci z Kalisza zatrzymali do kontroli drogowej 33-latkę. Jak się okazało kobieta była pijana.

Za kierownicą pojazdu siedziała 33-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego. Już podczas kontroli funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że kobieta może znajdować się pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu w jej organizmie. Kobieta została zatrzymana i za swoje zachowanie odpowie przed sądem – informuje Komenda Miejska Policji w Kaliszu.

Policjanci przypominają i apelują!

Każdy nietrzeźwy kierowca stanowi śmiertelne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Alkohol znacząco obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji oraz zaburza ocenę sytuacji na drodze. Jeżeli widzisz osobę, która zamierza prowadzić pojazd po alkoholu, nie pozostawaj obojętny. Zareaguj i powiadom Policję. Dzięki odpowiedzialnej postawie można zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie.