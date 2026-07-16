Kalisz. O krok od tragedii. Policjanci zatrzymali pijaną kierującą. Kobieta miała ponad 3 promile

Marta Rajewska
2026-07-16 9:19

Policjanci z Kalisza zatrzymali do kontroli drogowej kierującą samochodem osobowym marki VW. Jak się okazało 33-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie! Kobieta za swoje nieodpowiedzialne zachowanie poniesie konsekwencje.

Radiowóz z włączonymi kogutami i napisem Policja. O zatrzymaniu pijanej kobiety pisze Eska Kalisz.
Autor: Marta Rajewska/ Archiwum prywatne policja

Mimo licznych apeli ze strony policji wciąż są osoby, które po wypiciu alkoholu decydują się wsiąść za kierownicę swoich samochodów. Tak było i w tym przypadku. Policjanci z Kalisza zatrzymali do kontroli drogowej 33-latkę. Jak się okazało kobieta była pijana.

Za kierownicą pojazdu siedziała 33-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego. Już podczas kontroli funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że kobieta może znajdować się pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu w jej organizmie. Kobieta została zatrzymana i za swoje zachowanie odpowie przed sądem – informuje Komenda Miejska Policji w Kaliszu.

Policjanci przypominają i apelują!

Każdy nietrzeźwy kierowca stanowi śmiertelne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Alkohol znacząco obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji oraz zaburza ocenę sytuacji na drodze. Jeżeli widzisz osobę, która zamierza prowadzić pojazd po alkoholu, nie pozostawaj obojętny. Zareaguj i powiadom Policję. Dzięki odpowiedzialnej postawie można zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie.

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