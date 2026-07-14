Kalisz. Poprosił seniora o pomoc, a chwilę później go okradł. 40-latkowi grozi nawet 5 lat pozbawienia wolności

Do zdarzenia doszło w centrum Kalisza. Do 77-letniego mężczyzny podszedł nieznajomy i poprosił seniora o kilka złotych. 77-latek postanowił pomóc i przekazał mężczyźnie niewielką kwotę. Po chwili, gdy mężczyzna oddalił się, do seniora podeszła kobieta i poinformowała go, że został okradziony przez osobę, której przed chwilą udzielił pomocy.

Sprawca wykorzystał chwilową nieuwagę 77-latka i wyciągnął z jego torby portfel. W środku znajdowała się nie tylko gotówka, ale również dokumenty i karta bankomatowa. Kiedy senior zorientował się, że doszło do kradzieży poinformował o tym fakcie Policję – informuje podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci natychmiast rozpoczęli patrolowanie ulic w poszukiwaniu sprawcy. I szybko namierzyli 40-latka.

Dzięki przekazanym wcześniej dokładnym informacjom od świadka zdarzenia, dzielnicowym udało się namierzyć i zatrzymać sprawcę, na jednej z pobliskich ulic. Zatrzymany 40-latek został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, gdzie usłyszał zarzut kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet 5 lat pozbawienia wolności – dodaje policjantka.

Funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Oszuści i złodzieje często wykorzystują dobroć oraz chęć niesienia pomocy, by odwrócić uwagę swoich ofiar i dokonać kradzieży. Zawsze warto zachować czujność! W miejscach publicznych, nie należy pozostawiać toreb i plecaków bez nadzoru. Gotówkę i dokumenty warto przechowywać w trudno dostępnych kieszeniach lub zamkniętych przegrodach. W domu – nie wpuszczać do mieszkania nieznajomych, ani osób podających się za pracowników różnych instytucji bez wcześniejszego zweryfikowania ich tożsamości.