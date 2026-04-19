Kalisz. Motocykliści dla Alanka. Za nami Motomarzanna 2026 ZDJĘCIA

To już trzecia edycja Motomarzanny. Motocykliści wyruszyli z Kalisza w kierunku Grodziska w gminie Blizanów, gdzie odbyła się charytatywna impreza dla Alana Świętczaka z Kalisza.

Szacujemy, że jest tutaj blisko tysiąca motocyklistów. Przyjechały tutaj grupy z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, z Doliny Baryczy, Rychwała, Milicza, klasyki z Tuliszkowa. Dla nas jest to okazja, żeby spotkać się, wspólnie spędzić czas i integrować się również lokalną społecznością. Pokazać, że motocykliści to fajna ekipa z dobrymi serduchami – mówi Krystyna Pluta, z grupy MotoObastawy.

Uczestnicy mogli podziwiać różnorodne motocykle i nie tylko. Podczas wydarzenia odbyły się licytacje, loterie, konkursy. Nie zabrakło także strefy gastro. To wszystko po to, by pomóc Alankowi Świętczakowi z Kalisza.

Alanek cierpi na zespół Millera Dickera. Pieniądze są potrzebne zarówno na leczenie, jak i na rehabilitację. Mały jest wspomagany poprzez respirator, więc wiadomo, że do tego respiratora też, też są potrzebne różnego rodzaju rzeczy – dodaje Krystyna Pluta.

