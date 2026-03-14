Kalisz. Potrzebna pomoc dla Ani Mrówczyńskiej. Dziewczynka wymaga pilnej operacji

Ania pochodzi z Kalisza. Dziewczynka cierpi na zespół Leigha. To niezwykle rzadka i ciężka choroba mitochondrialna, która wyniszcza organizm i odbiera Ani sprawność. Mała "Mróweczka" jest pod opieką wielu lekarzy specjalistów. Jej rodzice robią wszystko, by pomóc ukochanej córce. Niestety, u Ani pogłębiła się skolioza. Pogłębiające się skrzywienie zabiera Ani przestrzeń do oddychania.

Ostatnie pół roku to dla nas prawdziwy koszmar. Deformacja klatki piersiowej sprawia, że płuca naszej córki mają coraz mniej miejsca. Każdy miesiąc pogłębia skrzywienie i zabiera Ani przestrzeń do oddychania. Boimy się czegoś, czego żaden rodzic nie powinien się bać. Boimy się dnia, w którym nasza córeczka – mimo ogromnej woli życia – po prostu nie będzie mogła złapać powietrza. - informują Aneta i Artur, rodzice Ani.

Szansą dla dziewczynki jest operacja kręgosłupa, która może odbyć się w Barcelonie.

Niestety w Polsce – choć lekarze jasno mówią, że operacja jest niezbędna – nikt nie jest w stanie podjąć się tego wyzwania. Przypadek Ani jest niezwykle trudny i wymaga zespołu specjalistów z doświadczeniem w leczeniu ciężkich skolioz u dzieci z chorobami neurologicznymi i mitochondrialnymi. Zaczęliśmy szukać ratunku poza granicami kraju. Konsultowaliśmy Anię w klinice w Niemczech oraz w specjalistycznym szpitalu w Barcelonie. W Szpitalu Sant Joan de Déu w Barcelonie światowej klasy specjaliści od leczenia najcięższych skolioz u dzieci przeanalizowali dokładnie dokumentację medyczną Ani. Po wielu analizach lekarze zakwalifikowali ją do operacji! To dla nas ogromna nadzieja – dodają rodzice.

