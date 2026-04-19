Orlen Wisła Płock zdobywa Puchar Polski w piłce ręcznej mężczyzn

Emocji nie brakowało. W Arenie Kalisz odbył się Final Four Pucharu Polski w piłce ręcznej mężczyzn. W finale zmierzyli się ze sobą szczypiorniści Orlen Wisły Płock i PGE Wybrzeża Gdańsk. I choć walka była zacięta, to nafciarze okazali się lepsi i pokonali zespół z Gdańska 31:25.
Wybrzeże postawiło nam bardzo trudne warunki, ale widzieliśmy o tym przed meczem, że nie będzie łatwo, że to jest finał, że trzeba dać z siebie wszystko. Myślę, że to był naprawdę ekscytujący mecz i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że nasza dyscyplina się rozwija i oby więcej takich zespołów jak Gdańsk, które wywierają presję – mówi Michał Daszek, zawodnik Orlen Wisły Płock.
Myślę, że mimo ogromnej walki możemy być bardzo dumni, że nie oddaliśmy tego meczu. Te sześć bramek nie odzwierciedla przebiegu spotkania. Wiadomo w końcówce myślę, że wyszły te nietrafione sytuacje. Parę błędów było w obronie. Wiadomo, że to jest bardzo doświadczona drużyna. Ale i tak myślę, że trzymaliśmy się bardzo dużo – dodaje Mikołaj Czapliński, zawodnik PGE Wybrzeża Gdańsk.
Orlen Wisła Płock zdobyła puchar po raz 14.