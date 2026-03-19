Kalisz. Jest wyższy wyrok dla byłego trenera i działacza sportowego

Sprawa wyszła na jaw w grudniu 2022 roku. Wtedy Paweł R. został zatrzymany i aresztowany. Jak wykazało śledztwo - mężczyzna przez 11 lat miał wykorzystywać jednego z zawodników. Pierwszy raz, kiedy chłopak miał 10 lat. W sierpniu 2024 roku Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim skazał Pawła R., na 4 lata pozbawienia wolności. Dziś (19.03) Sąd Okręgowy w Kaliszu podwyższył karę o 1,5 roku.

Skoro podwyższono karę, to Sąd Okręgowy uznał, że kara wymierzona w pierwszej instancji, czyli kara 4 lat pozbawienia wolności, kara łączna, nie była karą adekwatną do czynu i trzeba było tę karę podwyższyć – mówi Damian Grzeszczyk, pełnomocnik pokrzywdzonego.

Ze względu na charakter sprawy, proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Ja mogę jedynie to powiedzieć taką refleksję. Nie po to powierzamy wychowanie dzieci trenerom, nauczycielom, żeby później spotkała je krzywda. I wymiar kary, który dzisiaj usłyszeliśmy odpowiada temu, co jakby wskazuje, co kogo spotka, jeżeli naruszy to nasze zaufanie – dodaje mecenas Grzeszczyk.

Skazany ma też dożywotni zakaz pracy z dziećmi, a także kontaktowania się z pokrzywdzonym przez 10 lat. Wyrok jest prawomocny. Pawła R. dziś w sądzie nie było.