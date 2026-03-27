Ciało 55-letniej kobiety leżało w kałuży krwi. Jej znajomy chciał odebrać sobie życie

Zamknięte drzwi, nikt nie otwierał. Sąsiadka miała zapasowy klucz

Bliscy 55-letniej kobiety zaniepokoili się, gdy tuż po godzinie 18:00 nie potrafili wejść do jej lokalu. Aby dostać się do środka, członkowie rodziny zdecydowali się poprosić sąsiadkę o udostępnienie zapasowego klucza. Po otwarciu drzwi ich oczom ukazał się makabryczny obraz, ponieważ właścicielka leżała martwa w ogromnej kałuży krwi. Żadne działania ratunkowe nie miały już racji bytu i na ratunek było całkowicie za późno. W pobliżu zwłok znajdował się 57-letni znajomy zmarłej, który posiadał widoczne obrażenia ciała.

Kłótnia zakończona tragedią. Zatrzymano 57-letniego mężczyznę

Funkcjonariusze pracujący nad sprawą ustalili, że tragicznym wydarzeniom towarzyszyła ostra wymiana zdań między pokrzywdzoną a jej znajomym. W trakcie gwałtownej kłótni 57-latek postanowił chwycić za ostre narzędzie i zaatakować kobietę. Zgromadzone przez mundurowych ślady wskazują, że bezpośrednio po ataku sprawca podjął próbę samobójczą. Podejrzewany o dokonanie zbrodni został natychmiast zatrzymany przez organy ścigania.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie

- Wstępne ustalenia jak i przyczyny zgonu będą podlegały weryfikacji ze względu na to, że zlecona została w tej sprawie sekcja zwłok. Wobec 57-letniego kaliszanina dalsze czynności możliwe będą dopiero po udzieleniu mu pomocy medycznej w szpitalu - mówi Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie.

Wsparcie w kryzysie emocjonalnym. Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 - czynny całodobowo 7 dni w tygodniu, 116sos.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl