64 tysiące pobrań krwi i jej składników. RCKiK w Kaliszu podsumowało 2025 rok

To był pracowity rok w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu i Oddziałach Terenowych. W minionym roku wykonano 64 tysiące donacji. To o 3 tysiące pobrań więcej niż w 2024 roku. W systemach RCKiK w Kaliszu zarejestrowanych jest 30 tysięcy krwiodawców.

Dzięki zaangażowaniu krwiodawców, dzięki zrozumieniu tematyki możemy mówić o małym sukcesie. Cieszymy się, że coraz częściej dawcy podejmują decyzję o chęci oddania krwi.

Mówi nam Małgorzata Tarnawska, dyrektor RCKiK w Kaliszu i dodaje, że najczęściej pobierana była krew pełna.

Jeżeli chodzi o składniki, to najwięcej pobraliśmy krwi pełnej od dawców, ale również pobieraliśmy dużo osocza. Procentowo wygląda to tak: 70% pobraliśmy krwi pełnej, a 30% osocza.

Dawcy odwiedzali nie tylko Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ale również Oddziały Terenowe.

I w oddziale terenowym w Ostrowie pobraliśmy około 11 180 donacji, co stanowi 5% więcej w porównaniu z rokiem 2024. W oddziale terenowym w Koninie pobraliśmy 10 368 donacji. Również odnotowaliśmy wzrost o 3% w porównaniu z rokiem 2024. W oddziale terenowym w Ostrzeszowie pobraliśmy 6 660 donacji. I tu odnotowaliśmy wzrost o 2%. Natomiast w oddziale terenowym w Krotoszynie pobrano 6 217 donacji. I tutaj odnotowaliśmy delikatny spadek - dodaje Małgorzata Tarnawska.

W zeszłym roku udało się również zorganizować blisko 500 akcji wyjazdowych, które także cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród krwiodawców.