Unikatowy egzemplarz "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza na wystawie w Gołuchowie

Jest to drugie wydanie albumowe z ilustracjami Michała Elwiro Andriollego. Wydane zostało we Lwowie. Natomiast oprawę wykonano w uznanym lipskim warsztacie introligatorskim. Księga posiada 294 karty i została opracowana jako luksusowa księga folio z bogatym wyposażeniem graficznym. Zawiera w sumie 58 elementów ilustracyjnych, a jego tekst nie został ocenzurowany.Egzemplarz ten trafił do zbiorów Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 1991 roku, a został kupiony od Wandy Szczygieł z Włodawy. Od 2010 roku prezentowany jest w Muzeum Leśnictwa w budynku Oficyny.

To wystawa jednego arcydzieła, wystawa naszego jednego z ważniejszych eksponatów w Muzeum Leśnictwa, jeżeli chodzi o literaturę. Egzemplarz ten nie był nigdy wcześniej konserwowany. Był przyjęty w latach 90-tych ubiegłego wieku do zbiorów i na dobrą sprawę od tego czasu nigdy nie przechodził konserwacji, jeżeli chodzi o jego stan techniczny - mówi Adam Kozyra, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Konserwacja dzieła trwała rok i kosztowała 35 tysięcy złotych.