Zabójstwo 49-latka w Kaliszu. Kobieta próbowała zacierać ślady

Zarzut zabójstwa dla 46-latki z Kalisza. Zdaniem prokuratury - kobieta w środę wieczorem zabiła swojego 49-letniego partnera. Ciało znaleziono wczoraj w jednym z mieszkań w centrum miasta.

Kobieta zeznała, że ktoś pobił mężczyznę, ale w wyniku wielogodzinnych działań śledczych - wyszło, że to ona miała nożem śmiertelnie ranić 49-latka.

W czwartek kobieta poinformowała służby medyczne, że jej partner, który miał zostać pobity poprzedniego dnia przez nieznanej osoby, został przez nią nad ranem znaleziony bez oznak życia. Czynności wykrywcze pozwoliły tutaj na zakwestionowanie tej wersji. W szczególności kilkunastogodzinne oględziny, przeprowadzone przez prokuratora na miejscu zdarzenia z udziałem techników kryminalistycznych z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Sądowo-lekarska sekcja zwłok, przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu, a także badanie śladów krwi z użyciem skanowania 3D, które pozwoliły na zabezpieczenie materiału dowodowego, wykluczyły prawdopodobność wersji przedstawionej przez podejrzaną. W dniu 13 lutego prokurator z udziałem podejrzanej przeprowadził na miejscu zdarzenia eksperyment procesowy. Na podstawie tych potrzebnych ustaleń prokurator zarzucił 46-latce, że w dniu 11 lutego, w czasie awantury, do której doszło około godziny 22.00, zadała siedzącemu pokrzywdzonemu uderzenie nożem kuchennym, powodując powstanie obrażeń, które skutkowały zgonem 49-latka.

- wyjaśnił szczegóły Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Kobieta podczas przesłuchania - przyznała się jednak do zadania ciosu - przekazał Meler.

Kobieta bezpośrednio po zajściu podjęła działania zmierzające do zwarcia tych śladów dotyczących tego zdarzenia, ale przesłuchana w charakterze podejrzanej przyznała się do stawianego jej zarzutu, składając wyjaśnienia, które będą podlegać weryfikacji na dalszym etapie postępowania. Za popełnienie zarzucanych czynów grozi kara w wymiarze od 10 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności

- dodał rzecznik PO w Ostrowie Wielkopolskim.

Prokurator chce tymczasowego aresztu dla 46-letniej podejrzanej. Wniosek trafił już do kaliskiego sądu.

Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III Pytanie 1 z 10 Chętnie czytam czasopisma techniczne Tak Nie Nie wiem Następne pytanie