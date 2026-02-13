Droga zima. W Kaliszu na utrzymanie dróg wydano już grubo ponad 2 miliony złotych

Nasze działania przede wszystkim polegają w większości przypadków na likwidacji gołoledzi, bo mieliśmy marznący śnieg. My stosujemy do usuwania lodu mieszankę soli i chlorku wapnia. I to ma na celu obniżenie temperatury śniegu lub lodu, czyli ich topnienie śniegu, to powoduje, że pojawia się czarna nawierzchnia. Ona dzięki temu uzyskuje właściwą szorstkość i to zapobiega śliskości na nawierzchni - tłumaczy Krzysztof Gałka, szef kaliskich drogowców.