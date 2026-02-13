Droga zima. W Kaliszu na utrzymanie dróg wydano już grubo ponad 2 miliony złotych

Marta Rajewska
2026-02-13 9:17

Droga zima w Kaliszu. W tym sezonie utrzymanie dróg kosztowało już 2 miliony 800 tysięcy złotych. Zima jeszcze się nie skończyła.

Zima

i

Autor: mraj/ Archiwum prywatne

Nie dość, że długa to jeszcze droga. W Kaliszu akcja zima kosztowała już grubo ponad 2 miliony złotych. W poprzednich latach utrzymanie dróg kosztowało blisko 300 tysięcy złotych.

Nasze działania przede wszystkim polegają w większości przypadków na likwidacji gołoledzi, bo mieliśmy marznący śnieg. My stosujemy do usuwania lodu mieszankę soli i chlorku wapnia. I to ma na celu obniżenie temperatury śniegu lub lodu, czyli ich topnienie śniegu, to powoduje, że pojawia się czarna nawierzchnia. Ona dzięki temu uzyskuje właściwą szorstkość i to zapobiega śliskości na nawierzchni - tłumaczy Krzysztof Gałka, szef kaliskich drogowców.

Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

