Wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Trwają poszukiwania 28-letniego Krystiana

Kaliscy mundurowi prowadzą intensywne działania zmierzające do odnalezienia Krystiana Praczyńskiego, który na co dzień zamieszkuje osiedle Sulisławice. Zaginięcie miało miejsce 21 lipca. Wtedy w godzinach 16.00-17.00 mężczyzna opuścił swój dom zlokalizowany przy ulicy Romańskiej i ruszył w dalszą drogę lokalnym autobusem.

Śledczy ustalili, że zaginiony opuścił pojazd na ulicy Rzymskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie marketu Dino. Następnie poszedł w bliżej nieokreślonym kierunku. Od tamtej chwili nie pojawił się w swoim domu i nie odezwał do zmartwionych bliskich. Zabrał ze sobą wyłączony obecnie telefon, jednak nie posiada przy sobie żadnych dowodów tożsamości.

Poszukiwany mierzy mniej więcej 175 centymetrów, posiada drobną sylwetkę, niebieskie oczy i ciemne włosy, które ułożono w irokeza. Dodatkowo nosi szkła korekcyjne i niewykluczone, że jest nieogolony. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w obliczu silnego stresu 28-latek traci orientację i zaczyna naturalnie mówić w śląskiej gwarze.

Kiedy widziano go po raz ostatni, miał na sobie całkowicie czarny strój. Niewykluczone, że dźwigał również ze sobą dwie torby.

Służby mundurowe wyraźnie przypominają, że zaginiony znajduje się w stanie wymagającym szybkiej interwencji medyków. Każdy, kto rozpoznał 28-latka lub posiada rzetelne informacje o jego aktualnym miejscu pobytu, powinien błyskawicznie powiadomić oficera dyżurnego kaliskiej komendy, dzwoniąc pod numer 47 775 19 00. Nawet najdrobniejszy szczegół może przyspieszyć odnalezienie.