Sierpień w Akceleratorze Kultury w Kaliszu. Co przygotowano?

Sierpień w Akceleratorze Kultury w Kaliszu zapowiada się aktywnie. Placówka zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat na różne warsztaty. Zapisy trwają. Pierwszy tydzień sierpnia to sztuki wizualne i teatralne.

We wtorek, 4 sierpnia, w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą się warsztaty prezentujące podstawy animacji poklatkowej, podczas których dzieci poznają magię ożywiania nieruchomych obrazków. Z kolei w czwartek, 6 sierpnia, w godzinach od 10:00 do 12:00 najmłodsi wejdą w fascynujący świat teatrzyku cieni, ucząc się opowiadania historii za pomocą światła, cieni i własnoręcznie przygotowanych rekwizytów – informuje Barbara Skopińska, z Akceleratora Kultury.

Kolejne zajęcia poświęcone będą dbałości o środowisko i naturę. Akcelerator Kultury zaprasza we wtorek, 11 sierpnia na warsztaty z customizacji ubrań, upcyklingu oraz techniki tie-dye, pozwalające dać drugie życie starej garderobie za pomocą barwników i kreatywnych przeróbek. Natomiast w czwartek, 13 sierpnia odbędą się zajęcia z ogrodnictwa. Uczestnicy stworzą swój własny, zamknięty miniaturowy ekosystem podczas warsztatów „Las w słoiku”.

W programie jest także coś dla tych, którzy lubią wyzwania naukowe i detektywistyczne.

We wtorek, 18 sierpnia, w godzinach od 10:00 do 12:30 mali odkrywcy będą eksperymentować z różnymi substancjami, tworząc swój własny, błyszczący „kosmiczny slime”. Z kolei w czwartek, 20 sierpnia, od 10:00 do 13:00 odbędzie się intrygujący „Warsztat młodego detektywa” oparty na formule escape roomu, który rozwinie w uczestnikach logiczne myślenie, spostrzegawczość oraz umiejętność pracy w zespole – dodaje Barbara Skopińska.

A na finał malowanie na wodzie i dawna fotografia.

We wtorek, 25 sierpnia, w godzinach od 10:00 do 12:30 zaplanowano warsztaty Ebru, czyli fascynującą, dawną sztukę malowania wzorów na wodzie i przenoszenia ich na papier. Ostatnie zajęcia w tegorocznym wakacyjnym cyklu, zaplanowane na czwartek, 27 sierpnia, w godzinach od 10:00 do 12:30, będą poświęcone cyjanotypii – szlachetnej technice fotograficznej wykorzystującej światło słoneczne do tworzenia charakterystycznych, niebieskich odbitek.

Na każde warsztaty obowiązują zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 735 021 616 lub drogą mailową pod adresem [email protected].