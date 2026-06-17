W Kaliszu odbędzie się Transport Cup 2026. Wielki charytatywny festyn z udziałem gwiazd

W sobotę, 20 czerwca warto wybrać się na Stadion Miejski w Kaliszu, gdzie odbędzie się Transport Cup 2026. To charytatywny event z udziałem gwiazd. Będzie się działo. W programie: turniej piłki nożnej z udziałem 20 drużyn firmowych, wielki mecz pokazowy „Gwiazdy vs Kalisz”, gości specjalnych ze świata sportu, telewizji i internetu, koncerty i scenę plenerową, strefy rodzinne i atrakcje dla dzieci, strefę gastronomiczną i partnerów, pokazy, konkursy i działania charytatywne. To wszystko po to, by zebrać pieniądze na wakacyjny wyjazd dla rodzinnych domów dziecka.

Jesteśmy współorganizatorami tego wydarzenia i udało się namówić organizatorów, żeby zebrane środki przeznaczyć na Rodzinne Domy Dziecka, bo nigdy jeszcze się nie wydarzyło, żeby wszystkie Domy Dziecka wyjechały razem na wspólne wakacje. Trudno jest opisać emocje, jakie temu towarzyszą, bo oni już wiedzą, że wyjadą. To jest fantastyczne. Do Ustki wyjedzie 7 Rodzinnych Domów Dziecka, łącznie 66 osób – mówi Roman Żarnecki, prezes fundacji CHOPS.

W Kaliszu pojawią się m.in. Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, Rafał Mroczek.

Początek wydarzenia o 11.00. Wstęp wolny.