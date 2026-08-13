Będzie głośno! Powraca Roztrąbiony Kalisz

Do Kalisza przyjeżdża co roku około 300 do 400 młodych adeptów sztuki, którzy codziennie ćwiczą na swoich instrumentach. Działamy w szkole muzycznej, ale nie tylko, bo współpracujemy z różnymi szkołami, które są nieopodal, bo proszę uwierzyć, że tych uczestników trudno jest umieścić w jednym naszym budynku szkoły muzycznej. Oni są absolutnie wszędzie. Gramy w parku, przy fontannie „Noce i dnie” i w różnych zakątkach miasta Kalisza będzie nas można usłyszeć. Ci młodzi uczestnicy przyjeżdżają po to, by przez cały tydzień ćwiczyć, uczyć się i koncertować. A to wszystko pod okiem mistrzów z całego świata – mówi Małgorzata Kałużna, organizatorka.