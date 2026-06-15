Młodzi akrobaci opanują Kalisz. Już w sobotę VI Otwarte Mistrzostwa Akrobatyczne

Już 20 czerwca w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu odbędzie się szósta edycja Otwartych Mistrzostw Akrobatycznych. Udział w nich wezmą zawodnicy z różnych części kraju. Rywalizacja potrwa przez cały dzień.

Na planszy zobaczymy zarówno maluchy, jak i nastolatków. Najmłodsi uczestnicy mają zaledwie kilka lat. Najstarsi nie ukończyli jeszcze 18. roku życia.

Będziemy mogli zobaczyć zawodników w wieku od trzeciego, czwartego roku życia, którzy będą startować w takich konkurencjach, które nie wyłaniają zwycięzców. Wszyscy są wtedy honorowani, bo z racji tego, że to są najmniejsi zawodnicy, należy im się wsparcie już od najmłodszych lat. Maksymalny wiek uczestników to z kolei 18 lat - mówi organizator, Michał Garbarczyk.

Zawodnicy będą rywalizować w czterech konkurencjach. Będą układy na ścieżce akrobatycznej, trampolinie i równoważni. Część występów uczestnicy przygotowują sami. W innych muszą wykonać wcześniej ustalony układ. Na najlepszych czekają puchary i miejsca na podium.

Mamy cztery konkurencje. Pierwsza z nich to skoki na ścieżce w układach wolnych własnych, gdzie uczestnicy sami przygotowują 45-sekundowe układy oparte na umiejętnościach, które już znają. Kolejna konkurencja to skoki na ścieżce w układzie technicznym. Taki układ przygotowujemy my, a zawodnicy mogą dołożyć od dwóch do pięciu własnych elementów, w zależności od kategorii wiekowej. Tutaj wszystko musi być wykonane bardzo precyzyjnie, bo każde zgięcie rąk, nóg czy nienapięte stopy mogą oznaczać utratę punktów. Mamy też układ trampolinowy, gdzie dzieci przygotowują własny program złożony z określonej liczby elementów, oraz układ na równoważni, gdzie również samodzielnie tworzą 45-sekundowe występy - dodaje organizator.

Pierwsze starty ruszą około godziny 9.30. Zawody potrwają do późnego popołudnia.

Warto te zawody zobaczyć, dlatego że jest to bardzo emocjonujący i widowiskowy sport. Można zobaczyć dzieci w wieku dziewięciu czy dziesięciu lat, które potrafią wykonywać naprawdę trudne elementy. Akrobatyka dostarcza dużo emocji nie tylko zawodnikom, ale też kibicom. Myślę, że każdy, kto przyjdzie na zawody, znajdzie coś dla siebie i wyjdzie z uśmiechem na twarzy - mówi organizator.

Wstęp dla kibiców jest otwarty. Patronem medialnym imprezy jest Radio Eska.

Autor: Miasto Kalisz/ Materiały prasowe