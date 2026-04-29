Uczennica z kaliskiego Plastyka wykonała grę o Kaliszu

Marta Czajczyńska, uczennica Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu zaprojektowała i wykonała grę o Kaliszu. Gra zachęca do poznania historii miasta i spacerów szlakiem zabytków.
Gra jest przeznaczona dla czterech osób. Każdy gracz wybiera swoją wiewiórkę. Każda z nich ma inne ułożenie ogona, żeby dało się je rozróżnić po dotyku. Rzucamy kostką i liczba wyrzuconych oczek, pokazuje ile pól trzeba przejść. Jest w sumie 25 pól, w tym 6 pól specjalnych – mówi nam Marta Czajczyńska.
Gra przystosowana jest dla osób ze specjalnymi potrzebami. Zawiera opisy w języku Braille’a.
Pola specjalne przysługują określonym budynkom i są wypukłe, obrysowane na czarno, żeby też były właśnie dotykowo inne od reszty pól. I do każdego pola specjalnego przypada po jednej karcie z wizerunkiem danego budynku i z drugiej strony jest zasada gry. Na przykład przy karcie rogatka jest: wiewiórka dotarła do dawnych bram miasta. Rzuć kostką drugi raz, wynik parzysty idź do przodu, wynik nieparzysty idź do tyłu. I jest to wszystko też zapisane Braille'em – tłumaczy Marta Czajczyńska.
