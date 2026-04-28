Majówka w bunkrze. Fundacja Walkiria zaprasza na zwiedzanie schronów

1 maja warto zajrzeć na osiedle Szczypiorno w Kaliszu, gdzie dla zwiedzających dostępny będzie polski schron bojowy z 1939 roku. Schron znajduje się przy ul. Pogodnej.

Wewnątrz obiektu zobaczymy izbę bojową z repliką ckm wz. 30 oraz drewnianym stołem pod tenże karabin, a także artefakty z epoki. Na zewnątrz kolekcjonerzy zaprezentują swoje zbiory militariów – informuje Tomasz Dalinkiewicz, z Fundacji Walkiria.

3 maja warto zajrzeć do Kłodawy, gdzie zwiedzić będzie można niemiecki bunkier łączności z 1944 roku.

Wewnątrz znajduje się izba muzealna z licznymi zbiorami militariów – dodaje Tomasz Dalinkiewicz.

Schrony dostępne będą w godzinach od 11.00 do 17.00. Wstęp wolny.