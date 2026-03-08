Tragiczny wypadek w powiecie kaliskim. Nie żyje motocyklista

Dziś około 11:30 policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu zwłok mężczyzny w przydrożnym rowie. Okazało się, że to ciało 58-letniego mieszkańca powiatu kaliskiego. Obok ciała w rowie znajdował się motorower. O zdarzeniu powiadomiony prokurator - mówi podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu.