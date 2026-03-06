Rozkochiwał, pożyczał pieniądze i znikał. Przed Sądem w Kaliszu trwa proces ws. kaliskiego „tulipana”

Mężczyzna niczym serialowy „tulipan” uwodził kobiety, pożyczał od nich pieniądze pod pozorem choroby w rodzinie, czy innych potrzeb, a potem urywał kontakt. Ustalono, że pokrzywdzonych jest 20 kobiet, ale nie wykluczone, że może być ich więcej. Proceder trwał od kilku lat.

Oskarżony wzbudzał u pokrzywdzonych litość w stosunku do siebie, do członków swojej najbliższej rodziny, a nawet stosował w późniejszym okresie pewne metody szantażu i groził rozpowszechnieniem ewentualnych tam kompromitujących materiałów, o których pokrzywdzone mogły nawet nie wiedzieć, że oskarżony znajduje się w ich posiadaniu – mówi prokurator Piotr Miniecki.

Pożyczek było na kilkadziesiąt tysięcy złotych. 35-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.