Kalisz. Zabił psa ze szczególnym okrucieństwem. 40-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności

Policjanci otrzymali informację z której wynikało, że na terenie jednej z prywatnych posesji doszło do postrzelenia psa. Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że właściciel zwierzęcia usłyszał wystrzał, a następnie zauważył biegnącego w jego stronę psa.

Po chwili zwierzę upadło i zmarło. Okazało się, że ma ranę prawdopodobnie po postrzeleniu z broni palnej.

Mówi Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu i dodaje, że chwilę później na posesji pojawił się 40-latek, który oświadczył, że strzelił do psa z broni myśliwskiej.

Sprawca próbując zatuszować sprawę, chciał zapłacić za zabitego psa, jednak właściciel postanowił o całej sytuacji powiadomić Policję. 40-latek, aby uniknąć odpowiedzialności zabrał truchło psa i wywiózł do pobliskiego lasu.

40-latek usłyszał zarzut z ustawy o ochronie zwierząt. Grozi mu do 5 lat więzienia. Jest pod dozorem policji.