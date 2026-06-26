Tragedia w miejscowości Torzeniec. W stawie utonął 63-latek

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 63-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego przebywał rekreacyjnie nad stawem. Mężczyzna został zauważony w wodzie przez właściciela stawu, który niezwłocznie powiadomił służby ratunkowe. Zespół Ratownictwa Medycznego podjął resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować – informuje Magdalena Hańdziuk, rzecznik policji w Ostrzeszowie.